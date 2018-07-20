Глава нацразведки США не знает, о чем говорили Трамп и Путин

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что не знает, что происходило на закрытой встрече президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина в Хельсинки, которая вызвала беспокойство у многих американских законодателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.



"Вы правы, я не знаю, что происходило на этой встрече. Думаю, со временем мы узнаем больше, да и президент уже рассказал кое-что. Но это прерогатива президента", - отметил Коутс.



Добавим, республиканцы и демократы в конгрессе США хотят получить информацию о том, какие договоренности мог заключить Трамп с Путиным в ходе двухчасовой встречи, где их сопровождали только переводчики.



Напомним, глава нацразведки США утверждает, что данные о вмешательстве РФ в выборы неоспоримы.

