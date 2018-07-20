США не согласятся с идеей Путина о проведении референдума на Донбассе – экс-глава МИД Украины

США не согласятся с идеей президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении референдума на оккупированной территории Донбасса, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.



"Думаю, что эта идея не сработает", - сказал К.Грищенко в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.



По его словам, несогласие Вашингтона на проведение референдума на Донбассе может объясняться тем, что сейчас в США много критикуют переговорные позиции президента Дональда Трампа на встрече с В.Путиным в Хельсинки (Финляндия).



"Во-первых, никто не поддержит. А если согласиться лично Трамп, то это может подтолкнуть Конгресс к резолюции двух палат заблокировать такого рода решение", - добавил дипломат.



По мнению К.Грищенко, В.Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.



"Я думаю, что это полностью вероятно (предложение В.Путина – ИФ), поскольку линия оправдания ситуации аннексии Крыма была в том, что был проведен референдум. И этот тезис в Москве пытаются распространить также на Донбасс", - отметил К.Грищенко.



К.Грищенко подчеркнул, что "идет поиск решения проблем за счет Украины".



По его мнению, если с проведением референдума согласится Вашингтон, то "это будет дополнительный и очень негативный прецедент для многих стран, Европы в том числе".



К.Грищенко отметил, что неизвестно, какие вопросы будут решаться на референдуме, но их формировать будут не на неподконтрольных Украине территориях, а в Москве.



Говоря о возможных вопросах референдума, К.Грищенко предположил, что они могут быть о широких полномочиях этого региона в составе Украины, о культурной, экономической автономии, языковым вопросам, однако дипломат считает, что вряд ли Россия захочет присоединить к себе эту территорию.



Он также отметил, что проведение референдума не противоречит Минским договоренностям.

