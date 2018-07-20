В ЕС рассчитывают на прозрачное расследование убийства Шеремета

В Европейском Союзе ожидают проведения прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета, произошедшего два года назад в центре Киева.



"Мы ожидаем, что украинская власть проведет прозрачное расследование этого преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности. Прогресс в этом деле, несомненно, будет важным для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам", - говорится в сообщении представительства ЕС в Украине на странице в Фейсбуке.



В дипмиссии также отметили, что убийство П.Шеремета остается "горем для его семьи и многих его коллег", которые продолжают свою важную работу.

