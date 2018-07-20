Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп поручил советнику по вопросам национальной безопасности Джону Болтону пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "В Хельсинки президент США согласился на текущий диалог между двумя ведомствами безопасности.



Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью и эти обсуждения уже проводятся", - написала Сандерс.



Трамп в своем Twitter также анонсировал вторую встречу с российским президентом.



"Я с нетерпением жду нашу вторую встречу, чтобы мы могли начать воплощать некоторые из многих обсуждаемых вопросов, в том числе приостановление терроризма, безопасность для Израиля, ядерное оружие, кибернападения, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и тому подобное. Есть целый ряд ответов, простых и сложных, на эти проблемы. Но они могут быть ВСЕ решены!" - написал Трамп.

