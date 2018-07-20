Меркель подчеркнула готовность сохранять отношения с США
Отношения с США имеют большую важность для ФРГ, Берлин продолжит их поддерживать.
Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на традиционной встрече с аккредитованными в столице ФРГ журналистами.
"Ценности и привычный нам порядок в настоящий момент находятся под давлением, но сотрудничество с президентом США имеет для нас центральную роль. И я дальше буду их [отношения] поддерживать", - сказала канцлер.
При этом она добавила, что является сторонником многостороннего подхода к решению проблем. "Только так мы можем добиться прогресса", - отметила Меркель.
Источник: Обозреватель
17:41