Коррупция с привкусом анти или как создавали ГБР

В Госбюро расследований отобрали первых 27 кандидатов на руководящие должности. Этот новый правоохранительный орган будет заниматься расследованием дел топ-коррупционеров, то есть тем, что сейчас занимается НАБУ.

К самому процессу формирования ГБР и назначения туда людей на руководящие должности приковано так много внимания активистов-антикоррупционеров и народных депутатов “еврооптимистов”. Госбюро расследований будет конкурировать с НАБУ этим и объясняется их повышенное внимание, ведь антикоррупционеры - известные защитники Артёма Сытника.



Поэтому не удивительно, что ещё до самого заседания конкурсной комиссии в СМИ попал список людей, которые, якобы, уже согласованы и утверждены на в структуру ГБР. Однако в итоге не получили должности Владимир Орлов, Евгений Аблов, Сергей Дубрава и Дмитрий Руденков, которых антикоррупционеры-активисты прочили на должности. А те, с кем угадали уже получили ярлыки “люди Купранца, Демчины, ГПУ и Авакова”. К слову сказать с министром Аваковым вообще вышла интересная история. Ему вообще прочат чуть ли теневой контроль и управление госбюро расследований, поскольку большинство назначенцев попали в ГБР из полиции. Конечно, это так “неожиданно”, когда человек из одного правоохранительного органа переходит на работу в другой. Ну, прямо совсем “не типично”.



Руслан Марчук - избран директором Киевского территориального управления ГБР, сейчас работает заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции. Егвений Шевцов - избран руководителем Первого управления организации досудебных расследований, сейчас является заместителем начальника Главного следственного управления Национальной полиции. Роман Белоус - управление информационно-аналитической разведки ГБР, сейчас занимает должность начальника отдела в Департаменте защиты экономики НПУ. Владимир Криволапов - Управление оперативных разработок ГБР, ныне занимает должность начальника Управления в Департаменте защиты экономики полиции. Сергей Житник - Управление сопровождения оперативным подразделениями досудебных расследований, начальник отдела противодействия преступлениям в аграрном секторе и сфере земельных отношений Департамента защиты экономики Национальной полиции. Андрей Багров - Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций ГБР, сейчас занимает должность начальника отдела в Департаменте связи и телекоммуникаций Нацполиции. Андрей Калашник - Управление специального назначения, заместитель начальника Управления оперативных разработок Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.



К квоте Авакова активисты отнесли Аллу Костюкову, избранную руководителем режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований (сейчас работает в академии СБУ), Александра Тура (будет руководить вторым управлением организации досудебных расследований), сейчас возглавляет ГФС в Ирпене, Оксану Пащенко (управление правового обеспечения), сейчас она работает в Минюсте, и сотрудницу пресс-службы ГПУ Марьяну Гайовскую-Ковбасюк, которая будет начальником отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР.



По мнению активистов, “тень СБУ” маячит за такими конкурсантами на должности в ГБР как Богдан Чобитко, который будет руководить Управлением внутреннего контроля, Петр Божевский (возглавит отдел внутреннего аудита).



Активисты нашли даже след ГПУ и “прокурорских” им для них стал будущий директор Львовского территориального управления ГБР Николай Друзюка. Для пущей убедительности его записала в креатуры Игоря Кривецкого, известного во Львове и не только как спонсора партии “Свобода”. Прокуроров Дениса Кермана и Олега Денегу причислили к квоте народного депутата Александра Грановского.



Без ярлыков пока адвокат Артем Матвеев, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Полтавской области – начальник следственного управления Владимир Тимошков, заместитель начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Сергей Палатов, начальник следственного отдела управления по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артем Бугаец, Василий Титарчук (безработный), Виталий Француз (безработный), начальник отдела информационной безопасности Управления внутренней безопасности ПАО "Аграрный фонд" Александр Яковлев, первый заместитель начальника инспекции Службы безопасности Денис Луцик, главный оперуполномоченный – инспектор Департамента защиты экономики Национальной полиции Александр Коваль, заместитель начальника отдела раскрытия преступлений против личности Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Луганской области Ярослав Денисенко и прокурор Главной военной прокуратуры Дмитрий Шишкарев.



Антикоррупционные активисты и депутаты вменяют новоизбранным сотрудникам ГБР хорошее финансовое положение и материальные активы. Что несколько странно, ведь в Украине даже Президент олигарх и далеко не бедный человек.

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Вот, к примеру, Евгений Шевцов, Александр Тура и Артем Бугаец, которые в госбюро будут заниматься организацией досудебных расследований. Евгений Шевцов сейчас непосредственно займется следствием. Недвижимость в Киеве приобретена задолго до прихода на нынешнюю должность, ею владеет жена Шевцова. На нее же зарегистрирована иномарка 2016 года выпуска. До июля 2017 года Шевцов владел ООО "Терра премиум групп", которое занимается исследованием конъюнктуры рынка. В декларации также было указано ООО "Бизнес ритейл групп", владельцем которого является то же лицо, в собственность которого перешло и предыдущее общество. Жена Шевцова учредитель и совладелец ООО "Леогейминг", которое занимается предоставлением информационных услуг, и ООО "ФК Леогейминг Пэй". В скандалах эти компании не замечены.



Александр Тура задекларировал 3 квартиры – в Мариуполе, Чайках под Киевом (оформлена на жену) и в Симферополе (в собственности сына). У жены еще есть земельный участок в Обухове. У самого Тура есть Тойота Камри 2010 года выпуска, приобрел он ее в сентябре 2016 года. Туру задекларировал денежные активы – на двоих с женой 300 тыс грн. И, наконец, Артем Бугаец. В 2014 году он работал заместителем прокурора в Горишних Плавнях на Полтавщине, в 2015-16-м – в военной прокуратуре Харькова, на нынешнюю должность в ГПУ перешел в 2017-ом. Он имеет земельный участок недалеко от Горишних Плавней, квартиру в Харькове (купил ещё во время работы в военной прокуратуре), у жены земельный участок в Азовском, Бердянского района. У него также есть комната в Киеве и Тойота Королла, купленная ещё 10 лет назад. У семьи Бугаец больше 200 тыс гривен наличкой.



Руслан Марчук - заместитель начальника Департамента ГБР. Ранее занимал должность начальника УЗЭ в Волынской области, до этого работал заместителем начальника Управления защиты экономики в Житомирской области. В его декларации есть несколько объектов недвижимости, в том числе земельные участки на Житомирщине и квартира в Киеве, право на которую приобретено в ноябре 2017-го, Тойота Камри 2016 года выпуска. В мае этого года в Луцке на взятке поймали одного из заместителей областного центра и главу суда. Дело вели сотрудники отдела противодействия взяточничеству департамента, который возглавляет Марчук. В марте на взятке в 105 тыс. грн. они же поймали главу Железнодорожной РГА Львова. В том же месяце полицейские задержали двух должностных лиц "Укрзализныци" на даче взятки в 85 тыс.



Если сравнивать декларации этих будущих работников ДБР с декларациями некоторых политиков, то уровень роскоши первых там значительно скромнее вторых. Удивляет почему общественники порицают их за финансовое состояние. Может, активисты таким образом пытаются оказать давление на новоизбранных сотрудников ГБР, создав вокруг них общественный резонанс? А, может, они просто сами хотят получить денег, за молчание?



Да, возможно, что эти и другие новые работники ГБР что-то скрывают. Но если это и так, то, скоро вытащат на поверхность все их скелеты в шкафу. Но именно сейчас практически нет оснований обвинять их в коррумпированности. Однако же, такое бурное обсуждение общественностью кандидатур новоизбранных сотрудников бросает тень и на самого главу Государственного бюро расследований Романа Трубу. Ведь вместо того, чтобы запустить полноценную работу по формированию структур ГБР и само бюро, он играется с общественным советом контроля при бюро, который, к слову сказать, по закону не имеет практически никаких юридических полномочий при прохождении конкурсной процедуры по отбору кандидатов. А, может, ему выгодно такое обсуждение, чтобы, воспользовавшись шумихой и скандалом, заменить победителей конкурса на угодных Трубе людей?



Что касается самой конкурсной комиссии, то туда кроме членов общественного совета контроля попали нардепы от нескольких фракций. Но основную “бурю в стакане” поднимают, почему-то, только представители межфракционного объединения “еврооптимисты”. А претензии антикоррупционеров на то, что их мнение и их кандидатуры единственное правильные, а все остальные кандидаты это “рука Авакова, СБУ, ГПУ” или кого-то ещё - это не совсем нормальный подход. С таким же успехом любимую игрушку активистов - НАБУ тоже можно объявить детищем кого-угодно, ведь там также работают бывшие сотрудники полиции, прокуратур и других правоохранительных органов. Единственный, кто тормозит запуск ДБР - его руководитель Роман Труба.



Источник: Антикор



