Россия выиграла у Украины спор в ВТО по пошлинам на удобрения

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства, следует из документов ВТО. "Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония. — Прим. ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — говорится в документах.

Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в России, поясняет ВТО.



Арбитраж также поддержал российскую претензию в том, что украинские власти действовали "непоследовательно", включив в основное разбирательство частную компанию "Еврохим", разница между внутренними и экспортными ценами которой была минимальной.



Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и установила для них пятилетний срок действия. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.



Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия России заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.



Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

