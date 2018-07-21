МИД Украины вызвал посла Италии из-за слов Сальвини о "фейковой революции"

МИД Украины осуждает высказывание главы МВД Италии Маттео Сальвини о "фейковой революции" и вызывает посла Италии в Киеве Давиде Ла Чечилиа, сообщается в пятницу на сайте ведомства.



Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Италии Маттео Сальвини в беседе с Washington Post заявил, что не согласен с утверждением о фальсификации итогов референдума в Крыму, а события "евромайдана" назвал "фейковой революцией на Украине".



"Осуждаем позицию итальянского политика как такую, которая не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права. С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашен Посол Италии в Украине", — говорится в сообщении.



В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. События тех времен называют "евромайданом".

