Мировые запасы зерновых стремительно уменьшаются

Из-за опасений о торговой войне между США и Китаем цены на зерновые культуры, включая кукурузу и пшеницы, не дорожают, несмотря на сокращение мировых запасов.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



По актуальному прогнозу министерства сельского хозяйства США, мировые запасы кукурузы в конце 2018-19 сельскохозяйственного года сократятся на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 152 млн тонн.



В самих США падение запасов может составить до 25%.



Также Минсельхоз США прогнозирует 5%-ное сокращение мировых запасов пшеницы и 8%-ное снижение запасов хлопка.



Тем не менее, на бирже в Чикаго цена кукурузы упала на 15% с майского пика и приблизилась к минимуму за год. Пшеница подешевела на 10%, а стоимость хлопка снизилась на 7% с середины июня.



Ранее в июле Китай ввел пошлины на импорт американской пшеницы, кукурузы, хлопка и соя-бобов в ответ на повышение сборов на поставки китайских товаров в США. Многие аналитики полагают, что аналогичные меры может предпринять и Мексика.

