Директор ГБР пытается протащить в бюро нужных людей вместо тех, кого одобрила конкурсная комиссия, — СМИ

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заблокировал назначение руководителей департаментов ГБР, чьи кандидатуры одобрила конкурсная комиссия бюро. Об этом сообщает интернет-издание "Обозреватель".



Он заявил, что после завершения конкурса ГБР должно проверить каждого победителя - отличный инструмент для отсеивания неудобных кандидатов.



"Мы следили за конкурсным отбором, но не имели полномочий вмешиваться, проверять информацию. Эта возможность была в наружной комиссии при собеседованиях", — добавил директор ГБР.



"Обозреватель" допускает, что это решение Трубы вызвано желанием любой ценой добиться назначение на руководящие посты в ГБР своих людей — вместо тех, кто прошел прозрачный отбор и не запятнан какими-либо скандалами.



Издание приводит примеры того, что отобранные комиссией люди действительно достойны занимать свои посты в ГБР.



"Руслан Марчук - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции. Какой-либо компрометирующей информации на него, по крайней мере в открытых источниках, отсутсвует. Зато в мае этого года в Луцке на взятке сотрудники отдела противодействия взяточничеству департамента, который возглавляет Марчук, разоблачили одного из заместителей мэра областного центра и председателя одного из судов. В марте на взятке в 105 тыс. грн. они же поймали главу Железнодорожной РГА Львова. В том же месяце полицейские задержали двух должностных лиц "Укрзалізниці" на даче взятки в 85 тыс", — пишет "Обозреватель".



Еще один пример, который приводит издание — Евгений Шевцов, который будет заниматься организацией досудебных расследований в ГБР.



"Сейчас он является заместителем начальника управления – начальником отдела Главного следственного управления Национальной полиции. То есть непосредственно займется следствием. Недвижимость в Киеве приобретена задолго до прихода на нынешнюю должность, ею владеет жена Шевцова. На нее же зарегистрирована иномарка 2016 года выпуска. Жена Шевцова — одна из самых успешных женщин-бизнесменов Украины. В скандалах они не замечены", — отмечает "Обозреватель".



"В декларации Александра Туру отмечены 3 квартиры – в Мариуполе, в Чайках под Киевом (в собственности жены) и в Симферополе (в собственности сына). У жены еще есть земельный участок в Обухове. Сам Туру имеет в собственности Тойоту Камри 2010 года выпуска, приобрел он ее в сентябре 2016 года. Туру задекларировал денежные активы – на двоих с женой 300 тыс. гривен.



И, наконец, Артем Бугаец. В 2014 году он работал заместителем прокурора в Горишних Плавнях на Полтавщине, в 2015-16-м – в военной прокуратуре Харькова, на нынешнюю должность в ГПУ перешел в 2017-ом. Он имеет земельный участок недалеко от Горишних Плавней, квартиру в Харькове, право собственности, приобретенное во время работы в военной прокуратуре, а жена – земельный участок в Азовском, Бердянского района. Право собственности приобретено в прошлом году. Еще у новобранца ГБР есть комната в Киеве. Он также собственник Тойоты, только не Камри, а Короллы, приобретенной 10 лет назад. У семьи Бугаец больше 200 тыс. гривен денежных активов", — пишет "Обозреватель".



Исходя из этого издание приходит к выводу, что,учитывая прозрачность конкурса и достойный послужной список отобранных кандидатов, нарекания активистов и директора бюро выглядят не просто безосновательными, а еще и крайне подозрительными.



