В ближайшие дни погода существенно не изменится

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. Ночью в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южных областях до 31°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-18°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 июля самая высокая температура днем была 34,9 в 1936г., самая низкая ночью 8,3 в 1909г.



В понедельник в южной части Украины преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.



Ветер западный и северо-западный, 3-8 м / с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28° (в западных областях местами 20-22°), в южной части 29-32°.



В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



21 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре, возле Киева, 24°.

