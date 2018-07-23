В ЛНР ожидают обострения ситуации на Дебальцевском направлении

Обострение ситуации на Дебальцевском направлении в Донбассе ожидают в самопровозглашенной Луганской народной республике в связи с прибытием в этот район бойцов Сил специальных операций (ССО) ВС Украины, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.



"Девятнадцатого июля в район населенного пункта Троицкое в зону ответственности 72-й бригады прибыла группа военнослужащих из состава 3-го отдельного полка специального назначения ССО ВСУ. В связи с этим прогнозируется обострение обстановки на Дебальцевском направлении, обусловленное планируемыми провокациями", — сказал Осадчий.



По его мнению, такими действиями военно-политическое руководство Украины демонстрирует свое намерение отказаться от решения конфликта в Донбассе мирным путем.



"В связи с этим призываем международные наблюдательные организации и страны-гаранты принудить Киев соблюдать взятые на себя обязательства по прекращению огня и отказаться от любых форм агрессии", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

