Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения

В воскресенье, 22 июля, Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения. Об этом сообщает "РИА Новости".



Сообщается, что подписи под документом поставили министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев.



Кроме того, как стало известно, в ходе встречи министры подписали еще ряд двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.



При этом глава МИД Южной Осетии поблагодарил сирийские власти за признание независимости республики и заявил о намерении Цхинваларазвивать отношения с Дамаском в области экономики, политики и культуры. Также Медоев подтвердил, что его страна солидарна с сирийским народом в его борьбе с терроризмом.

