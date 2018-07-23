ДНР: ВСУ создали снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами

Украинское командование создало снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



Ранее командование ДНР сообщало об усилении противостояния между украинскими силовиками и нацбатальонами в связи с решением командования вывести последних из Донбасса.



"На фоне усиления противостояния между ВСУ и националистическими подразделениями, отказывающимися в добровольном порядке покидать зону боевых действий, командующим операцией объединенных сил Сергеем Наевым инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения", — сказал Безсононов.



Ссылаясь на информацию разведки, он отметил, что в июле силовики сформировали снайперскую группу численностью около 30 человек. В нее вошли сотрудники Службы безопасности Украины и полка специального назначения.



"После осуществления закупки вооружения и оборудования в ближайшее время следует ожидать отстрел силовиками неугодных лидеров националистических батальонов с обвинением нас в усилении снайперской активности", — добавил Безсонов.



С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.



До этого в конце 2017-го было "новогоднее перемирие", а после него — "весеннее", которое действовало с 5 марта. Несмотря на снижение количества обстрелов, полностью прекратить огонь снова не удалось.



С 30 марта было объявлено "пасхальное перемирие". Но и эта попытка не увенчалась успехом.

