В Совфеде РФ посочувствовали украинским спортсменам

Украинским спортсменам, которых сделали заложниками политических игр, можно только посочувствовать, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.



Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман после победы украинца Александра Усика в финале всемирной боксерской суперсерии (WBSS) заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины.



"Теперь еще остается присвоить Александру Усику Героя Украины да отыскать ему какого-нибудь предка, сражавшегося за "свободную Украину" вместе с Бандерой. Вот тогда будет полный ажур, — что называется, картина маслом. Но и без этого Петр Порошенко уверенно лидирует в мире по части русофобии, рассматривая именно через эту призму все, что происходит вокруг. Можно только посочувствовать украинским спортсменам, которых сделали заложниками политических игр", — написал Клинцевич в Facebook.



Александр Усик в субботу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в Twitter, что гимн, который раздался в Москве перед боем Александра Усика и Мурата Гассиева, окончившимся победой украинца, стал символом "украинской борьбы".

