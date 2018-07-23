Новые капли для глаз обещают затормозить потерю зрения

Сотрудники Университета Бирмингема приблизились к получению капель для глаз, способных победить возрастную макулярную дегенерацию, - одну из основных причин потери зрения в мире. Как отмечает Medical Express, на сегодняшний день данное заболевание лечат инъекциями в глаз.



Это неприятная процедура, которую проводят только врачи. Поэтому пациентам приходится организовывать всю свою жизнь вокруг графика посещения больницы. Капли могут изменить сам подход в лечении - человек будет проводить терапию самостоятельно.



Как показали эксперименты, капли производят тот же терапевтический эффект, что и инъекции. Их уже протестировали на крысах, а сейчас ученые приступают к исследованиям на кроликах и свиньях. Капли вполне могут доставлять лекарства в сетчатку благодаря пептиду, проникающему в клетки. Известно, что клинические испытания капель должны начаться, когда будут закончены все подготовительные работы. Предположительные сроки проведения - весна 2019 году.

