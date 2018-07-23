"Кофейная диета" не поможет сбросить вес

Многие начинают свое утро с чашки кофе, надеясь таким образом подавить голод и сократить объем потребляемых калорий, а также полагая, что кофе ускоряет обмен веществ. К тому же, нередко любители кофе имеют довольно стройную фигуру. Но, как показали исследования, передает The Daily Mail, две чашки кофе действительно сокращали потребляемые объемы на 10%. Но этот эффект не долго сохранялся. Большинство людей, выпивавших кофе, потом добирали калории в течение дня.



Итак, в рамках исследования группа добровольцев получала за 30 минут до завтрака стакан сока. В сок некоторых участников эксперимента добавляли кофеин (эквивалентен 4 или 8 унциям кофе). Всем добровольцам предлагалось вести дневник питания, сообщать о съеденном, силе голода каждый час.



В итоге пившие сок с кофеином потребляли за завтраком примерно на 70 калорий меньше, чем остальные. Однако они компенсировали эту нехватку позднее. При этом Индекс массы тела никак не был связан с исходом исследования. Также не было зафиксировано изменений в силе голода вне зависимости от дозы кофеина.

