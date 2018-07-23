Сечин считает, что цена нефти до конца года не превысит $80 за баррель

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, в то время как в бюджет "Роснефти" заложена цена в $63.



"Для собственного бюджета мы исходим из цены в $63 за баррель. Сегодня мы видим цену порядка $75. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться: $75 - максимум $80 за баррель", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".



К маю 2018 года цена нефти Brent выросла почти на 20% с начала года, превысив отметку $80 за баррель впервые с ноября 2014 года. На 10 июля цена Brent составила $78,35 за баррель.



Минэкономразвития России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть в период с 2018 по 2024 год, говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года.



Среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году вырастет до $69,3 с $53 за баррель в 2017 году, после чего начнет падать и достигнет $53,5 за баррель в 2024 году.



В 2019 году средняя цена барреля Urals составит $63,4, в 2020 году - $59,7, в 2021 году - $57,9, в 2022 году - $56,3, в 2023 году - $55.



Игорь Сечин также сообщил, что "Роснефть" не планирует приобретать дополнительные активы, а также не ожидает изменений в структуре акционеров в ближайшее время.



"Говоря о неорганическом росте - мы основные приобретения завершили. И сейчас сосредоточились на получении органического роста и получении тех синергий, на которые мы рассчитывали, осуществляя эти приобретения", - сказал Сечин.



"Эти активы высококачественные, очень эффективные. Работа над получением дополнительной эффективности - это вот наша основная задача сейчас", - пояснил он.



Сечин также указал, что структура акционеров компании не изменится в ближайшее время. "На этом этапе, как мне представляется, структура акционеров сформирована. <...> Новых изменений быть не должно", - сказал глава "Роснефти".

