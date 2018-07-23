Стартовал сбор подписей за отзыв председателя Киево-Святошинского райсовета Гедульянова

В Боярке (Киевская область) начался сбор подписей за отзыв депутата от БПП Киево - Святошинского районного совета Вадима Гедульянова, сообщает издание «Крот».



Справка: 26 летний уроженец крымской Керчи Гедульянов ранее состоял в Партии регионов и баллотировался в 2012 году в Верховную Раду от Одессы. В 2015 перебрался на Киевщину и в сентябре 2016 года стал депутатом (на этот раз от БПП) и председателем Киево-Святошинского районного совета.



Как отмечается в материале «Увлекательная игра «подложи свинью президенту!» дошла уже и до Боярки», 12 июня в Боярке местные депутаты подавляющим большинством голосов (27 из 34) приняли обращение к своим коллегам из Киево - Святошинского районного совета о выражении недоверия председателю райсовета Вадиму Гедульянову.



Среди главных причин в материале указывается тот факт, что «глава Киево-Святошинского райсовета Гедульянов в текущем году перекрыл Боярке бюджетное финансирование, не выделив ни единой копейки субвенций».



«Они распределили 170 млн. по району, например, селу Белогородка дали 45 млн., - говорит мер Боярки Александр Зарубин. – Хотя по наполнению бюджета за счет НДФЛ наш город является вторым налогоплательщиком после Вишневого».







По информации источников «Крота», причина такого подхода кроется в том, что «Вадим Гедульянов хотел баллотироваться в Боярскую объединенную громаду на выборах, которые должны были состояться весной, но не состоялись. Выяснилось, что Гедульянов обиделся на горсовет Боярки за инициативу объединиться с селом Забирье, и решил таким образом наказать боярчан».



Автор материала напоминает, что «будучи кандидатом от БПП Гедульянов обещал избирателям «моей Боярки» решение всех волнующих их вопросов – от проблем ЖКХ и образования до борьбы с коррупцией.



Однако, подчеркивается в статье,«170 млн. грн. уже распределены, а «родная» Боярка ничего не получила и уже не получит из средств, которые должны были пойти на благоустройство города, на дороги, коммуникации и т.д. Гедульянов, приехав в наш край «под выборы» (под них же сменив партийную ориентацию), представляя один из округов Боярки и раздавая обещания от имени правящей политической силы, теперь не нашел ничего лучшего, как использовать властные рычаги для сведения счетов с городской громадой, посмевшей поверить реформе децентрализации. Лишая общину и своих (!) избирателей денег».



«Что же удивляться низкому рейтингу Президента, если власть в регионах мочат депутаты из его же фракции!», резюмирует автор цитатой авторитетного блогера Дениса Казанского.



