Порошенко заявил о начале серийного производства реактивных огнеметов для ВСУ

На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.



Автор поста уточняет, что это высокомощное оружие, которое Государственный концерн "Укроборонпром" производит для ВСУ.



"Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию и это значительно усилит военную мощь наших подразделений", - говорится в сообщении.



Напомним, специалисты Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" разработали новый реактивный гранатомет калибра 107 мм, который предназначен для замены советского реактивного пехотного огнемета "Рысь", снятого с вооружения еще в 2014 году.

