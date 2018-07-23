В аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет

Из аэропорта испанской Барселоны не может вылететь группа украинских туристов. Рейс авиакомпании YanAir по расписанию должен был прибыть в Борисполь в 11:40, однако сейчас время прилета изменено на 20:30. Об этом сообщает УНН.



Как объясняет туроператор JoinUp!, рейс задерживается, потому что до сих пор туда не вылетел самолет с Украины, который должен забрать туристов. Компания объясняет случившееся техническими причинами.



Сколько точно людей не могут вылететь, неизвестно, однако ожидается, что их более 150 человек – рейс был полностью заполнен.

