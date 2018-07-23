В Раде выплатили 16 миллионов отпускных за июль

Управление по делам Верховной Рады выплатило народным депутатам и сотрудникам аппарата в первой половине июля 16,3 млн грн. Такая информация содержится на портале использования публичных средств, в понедельник, 23 июля, сообщает #Точно, проект Радио Свобода. Из этих денег 15 млн грн выплатили наличными на руки.

Ранее сообщалось, что лишь 38% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне. Об этом в четверг, 28 июня, сообщила пресс-служба Всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ).



"Только 164 народных депутата из 423 посетили все двенадцать пленарных заседаний Верховной рады в июне. В то же время, девять политиков не были зарегистрированы ни на одном. Среди них Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Официально они пропустили заседание ВР по неизвестным причинам", – говорится в сообщении.



Кроме того, в парламенте не присутствовали нардепы-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Не посещали Раду Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.



"Среди фракций и групп ВР самые низкие показатели посещения у Воли народа, Видродження и Оппозиционного блока. По данным письменной регистрации в среднем на заседаниях ВР отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов Воли народа, 34% – Видродження, 32% – Оппозиционного блока, 23% – Самопомочи, по 18% – Батькивщины и БПП, 16% – Народного Фронта и 12% – Радикальной партии Олега Ляшко", – добавили в КИУ.



Больше всего депутатов пропустили работу в пятницу 22 июня – отсутствовали без уважительных причин 127 человек.



В мае лидеры трех фракций Рады пропустили более половины голосований, которые состоялись. Самые низкие показатели голосований были у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко – она приняла участие в 1% голосований за месяц.

