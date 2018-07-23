16 детей отравились в одном из детских садов Одессы

Городские власти Одессы и сотрудники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проводят проверку в детском саду №135 после отравления там 16 детей, сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.



По ее словам, инцидент имел место 20 июля. Все дети в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно, ни один из них не был госпитализирован. В инфекционную больницу был доставлен только один воспитанник данного дошкольного учреждения. Однако, этот случай, по предварительным данным, не связан с массовым отравлением.



В настоящее время детсад закрыт, там проводятся исследования и санитарно-гигиеническая обработка, устанавливаются причины отравления детей.



При этом пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщила, что правоохранители также проверяют информацию об отравлении детей в дошкольном учреждении.

