Глава МИД Британии не исключает, что согласованного Brexit не произойдет

Риск того, что согласованного между ЕС и Лондоном Brexit не произойдет, сохраняется. Об этом заявил в понедельник в Берлине министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.



"Есть определенный риск того, что упорядоченного Brexit не будет", - сказал он. В то же время Хант подчеркнул, что британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС.

