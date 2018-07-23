ЛДПР предлагает отменить выборы мэра Москвы и депутатов Мосгордумы

ЛДПР выступает за принятие закона "О федеральном центре" и отмену выборов мэра Москвы и Московской городской думы. Руководить столицей должен федеральный министр по делам Москвы, считает лидер партии Владимир Жириновский.



"И никаких выборов мэра и Мосгордумы. Федеральный центр без всяких выборов, тишина должна быть, фестивали, праздники, учеба, тихая, спокойная жизнь", - сказал он в понедельник журналистам.



В остальных регионах выборы высших должных лиц и заксобраний могут сохраниться, полагает лидер либерал- демократов.



"В центре все спокойно. Выборы - это лишнее осложнение, нагнетание обстановки. Это не нужно совершенно, никто не выбирает мэра Вашингтона, это федеральный центр США", - отметил лидер партии.



По мнению Жириновского, руководить столицей должен "федеральный министр по делам Москвы".

