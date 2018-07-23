АП: томос идет по плану

Процедуры, необходимые для предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, продолжаются, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко. "Продолжается информирование Фанаром (резиденция Константинопопольского патриарха – ИФ) поместных церквей.

После завершения комиссия, которая этим занимается (митрополиты Варфоломей (Самарас), Эммануил и Иоанн), доложит Синоду, и будет принято решение о следующих шагах", - рассказал Р.Павленко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.



19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.



Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине, а также решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



В конце мая архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, но процесс его рецепции (восприятия) другими Церквями может быть длительным.

