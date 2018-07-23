Порошенко ветировал закон против вырубки лесов

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров.



Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект (№5495) 23 июля 2018 года возвращен с предложениями президента.



В то же время сами предложения президента к проекту закона на сайте ВР в данный момент отсутствуют.



Как сообщалось, 3 июля за законопроект (№5495) о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.



Согласно учтенным правкам ко второму чтению документа, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).



В Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, вносится норма, согласно которой незаконная порубка и перевозка, хранение незаконно вырубленных деревьев влекут за собой наложение на граждан штрафа от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 необлагаемый минимум – 17 грн), а на должностных лиц – от 75 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (в действующем на сегодня законодательстве - от 5 до 10 и от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно).



В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа составляет для граждан от 30 до 60 необлагаемых минимумов, для должностных лиц – от 300 до 600.



Помимо этого, согласно изменениям в Уголовный кодекс Украины, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород карается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.



Те же действия, которые совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием его служебного положения карается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.



Если эти действия совершены организованной группой лиц или в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет и с конфискацией имущества.



В законопроект ко второму чтению внесена норма о временном запрете (сроком на восьми лет со дня вступления в силу закона) вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта топливной древесины (товарная позиция УКТВЭД 4401).



Однако в ходе принятия законопроекта в зале парламента была внесена правка: для того, чтобы под запрет экспорта попала именно топливная древесина (а не пеллеты или топливные гранулы, которые уже являются продуктом переработки), код УКТВЭД детализирован с 4 знаков до 10 (4401 10 0000).

