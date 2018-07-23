МИД РФ назвал возмутительным заявление Порошенко в связи с победой Усика

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал возмутительным заявление украинского президента Петра Порошенко в связи с победой боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.



Усик в субботу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. Порошенко написал в своем Twitter, что гимн, который раздался в Москве перед боем Усика и Гассиева, стал символом "украинской борьбы".



"Заявление президента Порошенко, который дал политическое толкование победы украинского боксера – это, конечно, факт возмутительный, который граничит с какой-то национал-шизофренией", - сказал Карасин.

