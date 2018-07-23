Труба дала течь. Альперин диктует новых победителей Роману Трубе

Не успели в конкурсной комиссии представить 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований, как «список 27» уже стал скандальным: коррупционеры, мутные прокуроры и персоны, которые чудом обошли Люстрацию. Сам Роман Труба пока не сказал ни слова по персонам, с которыми ему «придется работать». Комиссия его подставила - нужных Трубе фигур в финальном списке не оказалось. И он придумал, как выйти из неловкой ситуации.

Список 27 пока лишь список. Эти персоны, избранные комиссией, дальше должен завизировать Роман Труба, взяв на работу. Но он пока не спешит этого делать. Нужных ему людей там не оказалось. Что же делать? Не принять одних, заменив другими Труба не может. Это незаконно. Но не бывает безвыходных ситуаций ...



Кто из официальных органов среагировал на скандальный «список 27»? Никто. Только на сайте самого же ГБР есть сообщение об обеспокоенности кандидатами. Не от самого бюро или его руководителя. Это релиз общественного совета при ГБР. А вы не знали, что таков есть? Так вот, «по ряду сообщений в СМИ» совет соберется, чтоб проанализировать биографии кандидатов. Совет контроля при ГБР был создан зимой. И за это время представители общественности не были такими «озабоченными» биографией того же председателя Государственного бюро Романа Трубы. А зря.



Сомнительный глава



Похищение лестницы за 500 гривен, фальшивые справки о доходах или дело пенсионерки с полкило конопли. Это дела, расследовал руководитель ГБР, работая прокурором в одном из районов Львовской области. На эту должность его назначал Виктор Пшонка, чем Роман Труба очень гордился. Это выяснили журналисты проекта «Викривач».











Там в Пустомытовском районе хорошо помнят своего прокурора. Особенно те, кто имел с ним дела направления. Он вел дело рейдерского захвата земли. В итоге: местные жители остались без своих полей.



А история львовского евромайдановца Андрея Шевцива крайне знаковым. Во время революции, именно прокурор Труба ходатайствовал в суде о невыезде активиста за пределы Львовской области.



«За три часа из свидетеля я стал подозреваемым. Это дело шито белыми нитями по мне, чтобы я не помогал активистам », - рассказал журналистам Сапожников.



После майдана, дело Шевцива закрыли, а сам Труба пошел на повышение в Генпрокуратуру. Работал там не долго. И перешел к юридической конторы «Сектор права». Что это за компания выяснить не удалось: выходные данные попросту отступные. Работая в этой конторе Труба получил полторы тысячи в месяц. Других источников доходов не указал. Именно на эти деньги он жил целый год. Его жена была в декретном отпуске. Между тем его дочь Марта в соц. сетях позирует на фоне дворцов Лондона, катается на лыжах в Буковеле и передвигается на роскошных машинах. И это в то время как доход папы в год составляет 19 000 гривен. А мама работает государственным регистратором. Самой богатой в семье оказалась 60-летняя мать Романа Трубы. Она имеет два имения под Львова. Один из них, тот что на 300 квадратных метров зарегистрирован в 2017 году.



В своем материале, журналисты «Викривача» установили, что доходы председателя Государственного бюро расследований крайне сомнительны. Но этим вопросом совет общественного контроля ГБР обеспокоен ни был. В отличие от кандидатов, что даже и не назначили.



Выход на контрабанду



25 июля соберется совет общественного контроля ГБР. На повестке дня один вопрос: обсудить «список 27». Обеспокоенная общественность «чеснотами» кандидатов. На самом деле в этот день Роман Труба руками, будто не подконтрольного ему совета попытается заменить одних кандидатов на других. И это нужно даже не так, как самому Трубе, как его донору - известному одесскому контрабандисту Вадиму Альперину. Все его дела успешно до этого дня закрывались что в ГПУ, что в НАБУ. Схемы на миллионы долларов, которые недополучает бюджет через одесскую таможню. Наверное, потому, человек Альперина с легкостью и вошел в состав конкурсной комиссии №1, что выбирала кандидатов на руководящие должности в ГБР. Речь идет о Руслане Бирюкове. Не путать с советником Порошенко, Юрием. Но миссии, у людей с такой фамилией в Украине похожи.



Руслан Бирюков «нулевых - «опер» в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Где работал по простой схеме, кто не приносил в казну силовиков деньги - получит обыски, выемку всех документов и техники. Затем все изъятое имущество попросту разворовывают. А уже в 2005 году Бирюков поможет Альперину захватить первые предприятия. Контрабандист получает деньги, а Бирюков - повышение. Так он с простого опера быстро стал заместителем начальника УБОП в Одесской области. Там до сих пор помнят, как Альперин подарил ему BMW за $ 14000, чтобы Бирюков мог ездить на работу. В 2016 году Бирюкова переведут в Полтаву. Казалось, здесь пути разойдутся. Но уже на новой работе он подружиться с известным авторитетом Сашей Браслетом и часто их замечают в одной особой бане под Полтавой. Третьим компаньоном является Вадим Альперин. Возможно именно поэтому, когда встал вопрос председателя комиссии, которые будет выбирать т руководителей в ГБР, Бирюков так легко получил должность? Но комиссии две. И всех контролировать Альперин-Труба не могут. Поэтому они заранее приготовились. С запасным вариантом. Вариантом совета общественного контроля.



В приказе Кабинета министров о формировании РГК представлены документы от малоизвестной «ГОшки». Слышали ли вы что-то об «Антикоррупционном контроле Украины» и заместителе председателя этой организации Кравцове? Эта организация у Вадима Альперина карманная. А активисты, работающие у него на зарплате, не раз были замечены в рейдерских схемах контрабандиста. Или, например, запугивании чиновников, которые мешали Вадиму.



Возможно именно поэтому, первые, кто усомнился в «списке 27» являются представители именно совета общественного контроля при ГБР. Той самой, где есть люди Альперина. Чтобы выбросить кандидатов, которых Альперин-Труба пролоббировать не смогли, и заменить своими.



Какой интерес у самого Романа Трубы? Он годами работает на коррупционную систему и покидать ее и деньги теневых покровителей совсем не спешит. А на новый тандем указывает никто иной, как первый заместитель Романа Трубы Ольга Варченко. Она перешла в ГБР из Генпрокуратуры. Там она руководила департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики. И ее последним делом как прокурора, было расследование взятки детективу НАБУ в размере 800 000 долларов, чтобы антикоррупционные следователи закрыли глаза на контрабандные схемы. А давал взятку никто иной, как Вадим Альперин.



Дело дошло до суда. И впервые в истории Альперина даже арестовали. Однако с правом залога. Вероятно, заплатив 20 миллионов, чтобы выйти на свободу, контрабандист хорошо подумает: а что же сделать, чтобы не пришлось платить взяток. А почему бы и не взять под контроль целое государственное бюро расследований? То же бюро, обязательно бы взялось за его схемы. А пока комиссия Руслана Бирюкова выбирала кандидатов, сам Бирюков перебрался из Белой Церкви в Киев. За какие деньги, интересно, куплена новая квартира? А как увеличиться декларация Ольги Варченко увидим уже зимой. Она тоже должна удивить. Хотя, Бирюков и Варченко могут взять пример со своего шефа Трубы, и все имущество так же переписать на маму. К Трубе же нет вопросов, откуда имение на 300 квадратов под Львовом, при зарплате 19 тысяч гривен в год.



НЕнужные люди



Еще накануне объявления «списка 27» стало известно, комиссия хочет рекомендовать назначить в Николаев директором управления Евгения Аблова. Пекся Одессы, порт Николаева считается вторым. Именно его лоббировал Вадим Альперин лично через депутата от "Народного Фронта" Игоря Котвицкая. Или Олега Дейнега, что работал помощником заместителя генпрокурора Олега Залески. И как тут не вспомнить, например, Сергея Сердюка? В свое время он работал в «славном» Департаменте по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. И возглавлял как раз Межрегиональное управление, которое охватывало Одесский регион. Как вы думаете, почему до сих пор на Альперина не выходили следователи? И этих фамилий в «списке 27» нет.



Поэтому Альперин и приказал Трубе «что-то придумать», чтобы свои люди все же зашли в ГБР. Поэтому, наверное, и появилась «обеспокоена совет общественного контроля». Члены которой также, подконтрольные одесском контрабандистов.



И интересную мысль высказал профессор КНУ им. Шевченко Никита Василенко. Он прямо сказал: высшие руководители ГБР гораздо больше не соответствуют занимаемым должностям, чем руководители департаментов бюро, отобранные комиссией. И в афере, которую планируют провернуть Труба-Альперин, он сомневается.



«Решение комиссии обжалуются только в суде и только в части соблюдения порядка организации и проведения конкурса», - писал Василенко.



И пунктов, где общественный совет при ГБР или директор бюро могут блокировать решения конкурсной комиссии нет. Однако так же в законе и не указано, что им этого делать нельзя. А что не запрещено, то разрешено. Возможно, на это и надеется одесский контрабандист. А Труба? Роман Труба на зарплате в Альперина. А с шефом спорить не принято.

