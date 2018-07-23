Вячеслав Кириленко прокомментировал победу Усика в Москве

Вице-премьер Вячеслав Кириленко высказал свое неудовольствие участием боксера Александра Усика в поединке против Марата Гассиева в Москве.



У себя в Twitter политик написал, что такие мероприятия подрывают веру в "агрессию России против Украины".



"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - заявил Кириленко.



В комментариях опасения министра разделили не все.



"А кто будет отстаивать честь Украины. Кириленко, наверное?". "Усик для Украины сделал больше, чем весь Кабмин!", - пишут пользователи.



"Он не целоваться с русскими ездил, а делать свое дело. Может и наших соотечественников, которые сейчас работают в России, упрекнете? Создайте условия для того, чтобы работать и достойно зарабатывать можно было в Украине, как спортсменам, так и рядовым гражданам, а потом упрекайте. Серьезно", - возмутился Петр Шугуров.



"Учитывая постоянный рост товарооборота между Россией и Украиной, в агрессию уже давно никто не верит", - пишет еще один пользователь.

