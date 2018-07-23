Украина начнет выздоравливать, когда из власти изгонят психически неадекватных политиков, - Скворцов

Публицист Дмитрий Скворцов в своем блоге комментирует признание Семена Глузмана, который сообщил, что среди украинских политиков есть люди с официальной справкой о психическом заболевании.



Скворцов подчеркивает, что мнение Глузмана недавно подтвердил Печерский суд Киева, который по иску оппозиционного политика Виктора Медведчука постановил провести психолого-лингвистическую экспертизу спикера Андрея Парубия.



«Признание Семена Глузмана в том, что среди украинской политической элиты есть «люди со справкой», подтверждает и Печерский суд Киева. Благодаря оппозиционному политику Виктору Медведчуку стало официально известно, что у специалистов есть серьезные вопросы по поводу психической адекватности спикера Верховной Рады Андрея Парубия», - сообщает публицист.



«В январе 2016 года первый вице-спикер А. Парубий прямо на заседании парламента обвинил оппозиционера в сепаратизме, добавив, что его слова «подтвердит каждый порядочный человек в этом зале». Медведчук подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и выиграл», - напоминает Скворцов.



Но главной сенсацией, подчеркивает Скворцов, стало решение Печерского суда назначить психолого-лингвистическую экспертизу Андрея Парубия.



«Согласно решению суда, сотрудники государственного предприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» должны в результате экспертизы дать ответ на вопрос, способен ли Парубий «с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических свойств … осознавать реальное содержание собственных действий и в полной мере сознательно управлять ими и предвидеть их последствия», - поясняет Скворцов нюансы решения суда.



Журналист обращает внимание на «очень показательный момент - юрист, представлявший интересы Верховной Рады, поддержал требование об экспертизе спикера». «Скорее всего, сотрудники аппарата ВР, контактируя с Парубием в ежедневном режиме, на собственном опыте пришли к выводу о том, что главе парламента нужно серьезно заняться своим психическим здоровьем», - пишет Скворцов.



По мнению Скворцова, благодаря Медведчуку стало понятно, что есть серьезная проблема, потому что высшим органом законодательной власти руководит человек, к которому есть масса вопросов по поводу его адекватности.



«Но главный вывод заключается в следующем - благодаря Медведчуку стало очевидно, что государству Украина нужно решать серьезную проблему, когда законодательной ветвью власти руководит человек, слова и поступки которого вызывают массу вопросов по поводу его психической адекватности. Или, точнее сказать, неадекватности», - резюмировал Дмитрий Скворцов.



Дмитрий Скворцов доказывает, что психически больные правители представляют большую опасность для государства. Журналист иллюстрирует свое мнение примерами из истории Римской империи - когда психические больные императоры Калигула, Нерон, Коммод и другие привели государство к краху.



«Как свидетельствуют примеры из истории Римской империи, психически больные люди способны создать своей стране массу проблем, ввергнув в затяжной период кризисов, войны и потрясений. Соответственно, период выздоровления начнется после того, как украинцы изгонят неадекватных политиков из власти - скорее всего, это произойдет на ближайших выборах в Верховную Раду», - прогнозирует публицист Дмитрий Скворцов.

