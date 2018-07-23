Дожди не оставят Украину до конца июля

Дождливая погода сохранится на Украине до конца июля, прогнозируют в Гидрометцентре. "Тенденция остается: кратковременные дожди по всей территории Украины до конца июля. Каких-то существенных изменений в погоде не будет. Может, где-то больше дождей, где-то меньше, но дожди будут везде, по всей территории Украины", - сказали в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

Что касается температурного режима, то ожидается температура в пределах +25-30°, на юге страны +33°, в конце текущей недели местами может достигать +35°.



"Не сильно, но потеплеет на 3-5° в целом", - уточнили в Гидрометцентре.



В Киеве во вторник, 24 июля, будут идти грозы и кратковременные дожди, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на предупреждение в Украинского гидрометцентра.



Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.



