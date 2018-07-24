Лондон во вторник опубликует дополнения к плану по Brexit

Правительство Великобритании опубликует во вторник дополнения к плану по выстраиванию отношений с Европейским союзом (ЕС) после Brexit, где будут изложены новые подробности этого процесса. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Мартин Калланан.



"Мы продолжаем готовить законодательную базу, необходимую для того, чтобы имплементировать соглашение о выходе [из ЕС] в британский закон, и мы завтра опубликуем Белую книгу (правительственный документ, содержащий стратегию по Brexit - прим. ТАСС), в которой будет изложено больше подробностей по этой теме", - приводит слова замминистра агентство Reuters.



Изначальная версия Белой книги, к которой и будут сделаны дополнения, была обнародована 12 июля. План, получивший название "Будущие отношения между Великобританией и ЕС", предполагал создание единого управляющего органа для определения стратегического курса Брюсселя и Лондона, в который вошли бы министры с обеих сторон. План предполагал встречи два раза в год, в том числе один раз - на уровне глав государств и правительств, - чтобы обсуждать ход выполнения соглашения и предложения по его изменению.



98-страничный план также содержит предложения по созданию новой зоны свободной торговли товарами с ЕС, по прекращению распространения юрисдикции европейских судов на территории Великобритании, продолжению финансовых взносов со стороны Великобритании европейским агентствам, которые регулируют такие сферы, как воздушная безопасность, производство медикаментов и удобрений. Согласно документу, свободное перемещение граждан, которое действует в ЕС и является одним из основных принципов Евросоюза, прекратится после Brexit. Однако Лондон предлагает возможность введения бесплатных виз для туристических и деловых поездок, а также для учебы. Лондон также предложил заключение таможенного соглашения по упрощенному сценарию, который подразумевает отказ от проверок товаров, циркулирующих между Великобританией и ЕС.



Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два тогдашних ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

