Врачи подтвердили дизентерию у 67 отравленных в лагере под Донецком

Дизентерия подтвердилась у 67 человек, отравившихся в детском лагере в Донецкой области Украины, большинство пострадавших выписывают из больниц, сообщила в понедельник пресс-служба украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.



Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что 94 человека, из них 79 детей, госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", заведение закрыли. Донецкий лабораторный центр установил причину вспышки отравления почти 100 человек в детском лагере, у части больных подтвердили острую дизентерию.



"Большинство пострадавших от массового отравления в лагере "Орленок" уже выписывают из больниц. По состоянию на утро 23 июня у 67 человек, которые отравились в детском лагере "Орленок" в Донецкой области, подтвержден диагноз дизентерия", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.



По данным пресс-службы, в настоящее время в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в городе Константиновка – один человек, многих других больных выписывают из больниц.



Ранее Денисова заявила, что будет проводить свое расследование по факту отравления в детском лагере.



Дизентерия — это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан и социальной напряженности в общинах.

