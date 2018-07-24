У берегов Турции начали прокладку "Турецкого потока"

Дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. начала работы в прибрежной зоне Турции в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз компании. "Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 километра от берега в сторону моря для заглубления трубопровода,...

... чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель", - говорится в пресс-релизе.



Согласно оценке воздействия на окружающую среду, "работы в прибрежной зоне окажут временное незначительное воздействие на рыболовную отрасль на небольших участках".



Проектная компания надеется компенсировать рыбакам потенциальный ущерб от снижения рыбной ловли в период проведения прибрежных работ.



Параллельно судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году.



"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

