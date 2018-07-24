НСЖУ: "Укрпочта" не настроена идти на уступки печатным изданиям

В Мининфраструктуры прошла встреча редакторов, издателей и актива Национального союза журналистов Украины с руководством ОАО "Укрпочта".



Участники разговора пытались найти пути решения острых проблем с почтовой доставкой, реально угрожающей существованию украинских печатных СМИ. Но аргументы руководства Укрпочты только убеждают газетчиков в непартнерской позиции почтового гиганта, пишут Украинские новости.



Руководитель ООО "Бобринецкое редакционно-издательское объединение "Новый день" (Кировоградская обл.) Игорь Леус отмечает, что это уже не первая встреча редакторов и издателей с руководством Укрпочты, однако достичь согласия во время разговора не удалось.



"Укрпочта ведет себя нагло, ведь учитывает только свои интересы. Только сухие подсчеты и цифры, наших аргументов они просто не слышат. А пусть бы поехали в какое-то небольшое село и там пообщались с местными жителями, для которых почта едва ли не единственный связь с внешним миром. И поинтересовались, как живется той бабушке, что не может получить ни письма, ни газеты вовремя", - говорит Игорь Леус.



Мнение коллеги поддерживает главный редактор газеты "Вестник и K", журнала "Люди и судьбы" (Луцк) Евгений Хотимчук, который отмечает, что очередная встреча посвященная сотрудничеству с Укрпочтой завершилась ничем.



"Нас опять не услышали, наши проблемы никому не интересны", - говорит Евгений Яковлевич.



Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, который принял участие в совещании с активистами НСЖУ, пытался приводить аргументы в защиту нынешней политики менеджмента предприятия.



"Хотят, чтобы Укрпочта выполняла социальную функцию. У Укрпочты уже денег не хватает выполнять социальную функцию... Если государство считает нужным поддержать печатную прессу, то это делается через Верховную Раду, через закон о печатной прессе, другим образом и предоставляются определенным образом дотации", - сказал Игорь Смелянский.



Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что Союз будет продолжать добиваться реагирования правительства на справедливые требования газетчиков - установление моратория на повышение тарифов.



"Это первое правительственное совещание в Мининфраструктуры, к сожалению, только фиксирует непартнерское отношение почтового оператора к газетам и украинской читательской аудитории. У руководства Укрпочты отсутствует программа поддержки и развития услуги доставки газет по подписке. А есть желание разрушительным способом изменить почтовое предприятие, что недавно уже вызывало недовольство Президента Украины. Поэтому НСЖУ будет продолжать и в дальнейшем лоббировать реализацию вменяемой государственной политики поддержки украинской прессы", - отмечает Сергей Томиленко.

