В парламенте Японии заявили, что рассчитывают на диалог с РФ по мирному договору

Токио рассчитывает на продвижение в переговорах по заключению мирного договора с Москвой. Об этом заявил в понедельник председатель верхней палаты парламента Японии Тюити Датэ на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.



"Между нашими странами в течение 70 лет существует нерешенная территориальная проблема. Для ее решения необходим контакт на уровне лидеров, - отметил он. - Рассчитываем на серьезное продвижение переговоров на основе доверительных отношений премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина".



В свою очередь Матвиенко выразила уверенность, что визит японской делегации "придаст мощный импульс развитию всего комплекса российско-японских отношений в свете договоренностей, достигнутых лидерами наших государств, и даст новый импульс межпарламентскому взаимодействию между Россией и Японией".



Она также отметила интенсивное взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран. "В этом году состоялось уже две встречи министров иностранных дел. Мы рады тому, что возобновился формат "2+2", имеется в виду [встречи] министров иностранных дел и министров обороны, и совсем скоро состоится повторная такая встреча", - сказала спикер Совфеда.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2" состоятся 31 июля в Москве.

