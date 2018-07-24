Киев пообещал не сажать за "госизмену" всех госслужащих Крыма

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность крымских чиновников к госизмене, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности. Об этом сообщает Радио Крым.Реалии.



По словам начальника управления прокуратуры АРК Светланы Блудовой, госслужащих с украинским паспортом, которые находятся в Крыму, не будут преследовать за госизмену.



Также Блудова отметила, что прокуратура разыскивает бывшего крымского судью Валерия Чернобука, который "помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации".



Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России "госорганах Крыма" не является преступлением.



"Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает сотрудница Прокуратуры АРК.

