Украинский лоукост массово отменяет рейсы в Египет

Украинска лоукост-авиакомпания SkyUp отменила ряд рейсов из Львов в Египет. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба аэропорта Львов в Facebook.



Так, в среду, 25 июля, будут отменены рейсы №KUP5414 и №KUP5413 Хугарда - Львов и Львов - Хугарда.



В четверг, 26 июля, отменяются рейсы №KUP5314 и №KUP5313 Шарм-эль-Шейх - Львов и Львов - Шарм-эль-Шейх.



В субботу, 28 июля, отменены рейсы №KUP5414 Хугарда - Львов и №KUP5413 Львов - Хугарда.



В воскресенье, 29 июля, отменяются рейсы №KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов и №KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх.



Все рейсы должны были выполняться лайнером Airbus A330-200. Причины отмены не уточняются.



Как сообщалось, 21 мая SkyUp совершил первый рейс. Самолет Boeing 737-800 вылетел из столичного аэропорта Киев им. И. Сикорского в Шарм-эль-Шейх.



За последние месяцы авиакомпания несколько раз задерживала или отменяла рейсы на нескольких маршрутах.

