Трамп заявил, что он не поступился интересами США на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не поступился американскими национальными интересами на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter. Трамп также сообщил, что нашел общий язык с Путиным.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран. Кроме того, мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ!" - заявил он.



16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.



На родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет. С критикой в адрес президента успели выступить не только либеральные СМИ и демократы, но и многие из однопартийцев Трампа. Демократы также потребовали распространить записи американского переводчика, который присутствовал на встрече Трампа с Путиным в формате тет-а-тет. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан фактически обвинил Трампа в предательстве и заявил, что на саммите в Хельсинки президент США якобы находился под контролем лидера России.

