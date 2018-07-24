Додон назвал основную тему переговоров с Путиным в Москве

Президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова рассказал детали своего первого официального визита в Москву, который состоится в сентябре-октябре, и поделился видением внешней политики страны.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игорь Додон осенью посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента. По мнению экспертов, этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации.



По словам молдавского лидера, он подготовил целый пакет предложений своему российскому коллеге Владимиру Путину.



"Есть заинтересованность со стороны РФ к диалогу. К сожалению, с молдавской стороны на уровне правительства и парламента такой заинтересованности нет. Последние полтора года российско-молдавскими отношениями с молдавской стороны занимался только президент", — заявил Додон. Он рассказал, что сторонам удалось решить много вопросов.



Одна из основных тем переговоров – увеличение экспорта молдавских товаров на российский рынок. Додон усомнился в том, что на уровне правительств здесь возможен прорыв, однако не исключил его на уровне президентских договоренностей.



Глава Молдавии заявил, что только взвешенная внешняя политика может обеспечить республике нормальное будущее.



"Я открыт к диалогу со всеми и на Западе, и на Востоке. Считаю, что Молдова обречена иметь хорошие отношения с Западом и Востоком. Мы не можем смотреть однобоко и дружить с кем-то против кого-то", — отметил Додон.



Президент также рассказал о предстоящем визите патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию. Он будет приурочен к закладке храма преподобного Сергия Радонежского в Кишиневе. Предстоятель Русской православной церки намерен посетить столицу республики, главный город Гагаузской автономии — Комрат и Бельцы.



"Мы обсуждали эту тему на последней нашей встрече, которая состоялась месяц-полтора назад. Его Святейшество сказал, что обязательно осенью посетит Молдову", — рассказал Додон.



Президент добавил, сейчас ведется поиск места, где возведут храм, идеи относительно его строительства обсуждаются с патриархией Москвы.

