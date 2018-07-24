Ученые смогли обратить процесс старения

Группа ученых из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) впервые провела исследование в области омоложения у животных при восстановлении функции митохондрий. В ходе работы специалисты сумели состарить мышей, после чего омолодить их. Материал на эту тему был опубликован в журнале Cell Death & Disease, пишет Лента.ру.



Ученые внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, затрагивающую ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Локализировано данное соединение в митохондриях, и участвует оно в репликации и репарации митохондриальной ДНК (мтДНК).



В ходе работы было установлено, что повреждение POLG провоцирует нарушения функций митохондрий, в частности, дисфункцию окислительного фосфорилирования. Это, в свою очередь, понижает запасание энергии и приводит к появлению признаков старения - морщин и потере волос.



В итоге в оплодотворенную яйцеклетку мышей внесли дополнительную копию гена POLG с мутацией. ДНК "приводилась в движение" и начинала участвовать производстве полимеразы при наличии доксициклина - антибактериального препарата. Этот антибиотик начали добавлять в пищу мышей, и через несколько недель у них начали появляться признаки старения.



После того, как доксоциклин исключили из пищи, наступило блокирование активности мутантной копии POLG что, в свою очередь, почти полностью обратило симптомы старения у грызунов.

