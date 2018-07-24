Режиссер "Стражей Галактики" уволен за дурацкие шутки в "Твиттере"

Компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном, снявшим фильм "Стражи Галактики", из-за множества странных и предосудительных комментариев, размещенных им ранее в соцсетях. Как сообщает Fox News, ныне удаленные посты Ганна в Twitter 2008-2011 годов касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие против женщин, СПИД, теракты 11 сентября.



"Оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы и не имеют ничего общего с теми ценностями, которые поддерживает наша студия. Мы прекратили с ним деловые отношения. Он больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла "Стражи Галактики", - заявил председатель Walt Disney Алан Хорн.



Прежние твиты Ганна обнаружили политические противники режиссера, который, по данным Fox News, "не скрывал своих либеральных взглядов и часто критиковал президента Дональда Трампа". Со своей стороны Ганн уже принес публичные извинения и пояснил, что "просто так шутил", считая себя в начале своей карьеры "провокатором".



Вот примеры некоторых шуток Ганна из Twitter: "Когда последний раз женщины поддерживали вопросы защиты прав мужчин? Хватит быть *** [плохими людьми]. Кого волнует рак груди и изнасилование? Не меня". "Женщина за 40 неотличима от трансухи". "Ребята - я серьезно, это не шутка - сегодня шаббат и евреям не позволено открывать духовку. А я сделаю им одолжение". "Люблю, когда маленькие мальчики трогают меня в легкомысленных местах".





