Внешний вид врача имеет колоссальное значение

Принцип "встречают по одежке" работает и во врачебном мире. Согласно последним исследованиям, обращаясь за медицинской помощью, пациенты чаще всего уже имеют определенные ожидания от внешнего вида и одежды врача. Более чем для половины пациентов форма одежды медицинского работника имеет очень большое значение, передает "Ремедиум".



Таковы результаты опроса более 4000 человек, проходивших лечение в американских больницах. Пациентам-добровольцам показывали фотографии медицинских работников в разной униформе и просили выбрать наиболее приемлемые с учетом различных клинических ситуаций.



Более трети пациентов заявили: внешность врача влияет на степень удовлетворенности лечением. В целом людям больше всего нравится классическая униформа (обычный белый халат). В особенности это было актуально для пациентов старшего возраста. А вот медицинские костюмы не так нравятся пациентам. При этом хирургам, по данным опроса, все же лучше надевать хирургические костюмы.

