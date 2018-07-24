Трамп намерен лишить секретного доступа обвинявших его в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп намерен лишить доступа к секретным сведениям экс-чиновников, обвинявших его в связях с РФ, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.



"Президент думает не только о том, чтобы отобрать секретный допуск у Бреннана, он также изучает вопрос о секретном допуске Коми, Клэппера, Хейден, Райс, Маккейба. Президент рассматривает механизм по отзыву, потому что они политизировали и в некоторых случаях монетизировали свой секретный допуск, делая необоснованные обвинения против президента в неподобающем контакте с Россией или в том, что Россия на них влияет", — заявила Сандерс. По ее словам, наличие у этих чиновников секретного доступа "придает необоснованную уверенность в их обвинениях, которым нет никаких подтверждений".



Джеймс Коми — экс-директор ФБР, уволенный Трампом. Джон Бреннан — экс-директор ЦРУ, назвавший Трампа "предателем". Майкл Хейден — также бывший директор ЦРУ и директор Агентства национальной безопасности. Джеймс Клэппер — экс-директор национальной разведки США. Сьюзан Райс — экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности. Эндрю Маккейб — экс-замдиректора ФБР, уволенный администрацией Трампа. Некоторые из этого списка, например Клэппер, работают комментаторами на телевидении, другие, например Коми, пишут книги.



Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

