ДНР: украинских военных оставили без зарплаты

Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.



"Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока", — заявил Безсонов на пресс-конференции.



По его словам, в связи с этим в рядах украинской армии в ближайшее время ожидаются "массовые акции неповиновения". Командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков, а также провести "разъяснительные работы среди личного состава".



При этом, как отметил Безсонов, главная военная прокуратура уже зафиксировала рост правонарушений в рядах украинской армии.



"Наиболее критическая ситуация сложилась в 24-й отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат", — сообщил представитель пресс-службы ДНР.



В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.



Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более десяти тысяч человек. При этом в зоне конфликта на востоке страны число погибших не от боевых действий достигает практически четырех тысяч. Глава украинского Минобороны Степан Полторак пояснил, что небоевые потери чаще всего связаны с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

