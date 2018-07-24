Ядерное топливо made in Ukraine. Может, не надо?
Топ-тема последних нескольких дней – не зрада ли строить в Украине собственное предприятие по производству ядерного топлива вместе с Россией? Скандал возник после публикации письма нашего министра энергетики в «Росатом». Минтопэнерго «успокаивает»: завод по производству «укро-ТВЭЛов» достроят не русские, а... китайцы. У которых опыта нет, но лицензия есть. Час от часу не легче...
Новость о том, что Украина предложила России провести переговоры о возобновлении замороженного из-за войны проекта завода по производству тепловыделяющих элементов (читай – ТВЭЛов), появилась 10 июля, после публикации на ресурсах "БизнесЦензор" и "Экономическая правда" письма министра энергетики Украины Игоря Насалика замдиректора "Росатома" Кириллу Комарову. Топ-менеджер “Росатома” не подтвердил получение такого письма, заявив, что находится на форуме в Екатеринбурге. А в Минтопэнерго долго думали над ответом журналистам.
За это время в СМИ появилось немало полезной статистической информации. В частности, о том, что за первый квартал 2018 года Украина импортировала ядерного топлива (ЯТ) на сумму $96,4 млн., из которых $67,99 млн. было заплачено российской компании «ТВЭЛ». А в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн. (в том числе в РФ – на $368,964 млн., в Швеции – на $164,458 млн.).
Слово “Швеция” не должно никого удивлять. Несмотря на экологический и безъядерный уклон внешней политики, эта страна буквально напичкана атомными стациями. Первая из них (закрытая в 1974 году) находилась в 14 км на юг от центра Стокгольма – это АЭС “Огеста”. Вторая – АЭС “Барсебек” (закрыта в 1999 году) – в 15 км от второго по величине города Мельме. Сейчас работают АЭС “Оскарсхамн”, АЭС “Рингхальс” и АЭС “Форсмарк”. Последняя – на побережье Балтийского моря.
Помимо этого, в Швеции, в Вестросе построен завод компании Westinghouse Electric Company по производству топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Один из четырех, существующих в мире. Именно этого ядерного топлива на $164,4 млн. Украина купила в Швеции в прошлом году.
Вообще, надо понимать, что в мире есть только две корпорации, владеющие технологией производства топлива для ядерных реакторов. Это американская Westinghouse и российская "ТВЭЛ".
Исторически так сложилось, что СССР строил свои атомные электростанции и реакторы ВВЭР под стандарт, отличный от американского. И мы, получив их в наследство после развала Советского Союза, закупали российское топливо, которое изначально создавалось под наш тип реактора.
Еще во время президентства Виктора Ющенко у наших деятелей зародилась навязчивая идея загрузить украинские АЭС топливом типа ТВС-W американской компании Westinghouse. В 2008 году это вызвало серьезный конфликт на уровне инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины
Но еще во время президентства Виктора Ющенко у наших деятелей зародилась навязчивая идея загрузить украинские АЭС топливом типа ТВС-W американской компании Westinghouse. В 2008 году это вызвало серьезный конфликт на уровне инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины. Ходили слухи, что эксперименты с американским топливом на третьем блоке Южно-Украинской АЭС привели к повреждению обода дистанцирующей решетки.
К счастью, аварии, подобной Чернобыльской, не произошло, и эксперименты продолжались дальше. Westinghouse активно практиковался в Финляндии на АЭС “Ловииса”, где стоят советские реакторы ВВЭР-440. И в конце концов американцы сумели приспособить свое топливо под советские (украинские). Адаптированные американские ТВЭЛы производят в уже упомянутом выше шведском городе Вестерос.
Правда, всех гарантирующих безопасность сертификатов (или как там они называются? – автор) американский производитель, как я понимаю, не имеет. Поэтому его топливо загружается в реакторы отдельных украинских АЭС с пометкой “в экспериментальном режиме”.
Недавно эксперимент, судя по всему, решили расширить. И добавить к недосертифицированному американскому ядерному топливу свое, отечественное. И тут самое время вернуться к пресловутому письму Насалика в “Росатом”.
На второй неделе скандала, то есть в прошлую пятницу, Минтопэнерго “проснулось” и заявило, что никаких переговоров с русскими о продолжении строительства завода по производству ядерного топлива оно не ведет и вести не собирается, а, напротив, хочет, чтобы долю “ТВЭЛа” выкупили китайцы и... достроили нам завод.
В подтверждение своих слов Министерство выбросило в СМИ якобы подлинное письмо, из которого следует, что российско-украинское СП по производству ядерного топлива – это пережиток “антинародного режима” – распоряжение тогдашнего премьера Николая Азарова. Разумеется, выполнять столь “реакционный документ” никто из современной власти не собирается. Наша цель – найти инвестора.
“Українська сторона порушує питання щодо продажу потенційному інвестору пакету акцій Товариства, що належать АТ «TBEJI», та повернення частини коштів, які були профінансовані на виготовлення нестандартизованого обладнання.
З метою залучення інвестицій для фінансування будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні у 2015-2016 роках проведені переговори з можливими інвесторами щодо створення виробництва ядерного палива в Україні, зокрема з China Nuclear Fuel Corporation (Китайська Народна Республіка), яка висловила пропозицію щодо створення спільного виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС. Передбачається, що китайська сторона викупить акції АТ «ТВЕЛ» у повному обсязі та забезпечить повне фінансування проекту.
У червні 2018 року від керівництва компанії China Nuclear Energy Industry Corporation надійшло запрошення щодо проведення тристоронніх переговорів стосовно участі китайської сторони в реалізації проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території України.
У ході переговорів планується обговорити умови участі китайської сторони в реалізації проекту, викупу частки акцій АТ «ТВЕЛ» та визначення першочергових кроків співробітництва” (конец цитаты).
Что делать? – спросите вы. Я не специалист. Но мне кажется, что как раз ничего делать и не нужно. История учит, что войны, в том числе и холодные, рано или поздно заканчиваются. А территории, зараженные радиацией, непригодны для жизни навсегда. Стоит ли игра свеч?
Нельзя сказать, что эта новость обрадовала специалистов. Китайцы, конечно, молодцы по части развития передовых технологий. И сильно продвинулись, особенно в изготовлении смартфонов. Но производство ядерного топлива им пока недоступно. Повторюсь, это монополия русских и американцев.
Поэтому, как пишут в СМИ, китайцы, не обладая собственной технологией производства ТВС для ВВЭР-1000, купили лицензию... у России. Другими словами, они построят у нас завод по производству ядерного топлива по российской лицензии. Стоит ли?
Ведь по затратам и уровню ответственности это даже не хранилище ядерных отходов (ХОЯТ-2), которое на западные кредиты возводит в Чернобыльской зоне американская компания Holtec International (чтобы не платить $200 млн. год России за хранение).
Кстати, сроки его ввода в эксплуатацию обсуждали 20 июля в Лондоне на заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие" и доноров Счета ядерной безопасности. Дату снова не назвали. Но сообщили, что “на ХОЯТ-2 продолжаются "холодные" испытания и пусконаладочные работы”.
Ну ладно, свой “ядерный мусор” будем хранить у себя. Судя по отрывочным данным, не под землей, как в других уважающих себя странах, а в некой наземной конструкции. И в сотне километров от Киева.
Но вот завод по производству ТВЭЛов... Китайских... По российской лицензии... На полузаброшенном еще 6 лет назад объекте в поселке Смолино Кировоградской области. Да еще и с поправкой, что нам надо успеть к 2020 году, когда закончится контракт с “ТВЭЛ”, дабы больше его не продлевать.
Не слишком ли мы “решительные парниши”? Westinghouse вот уже 10 лет не может решиться узаконить свой эксперимент на Южно-Украинской АЭС, а мы раз – и все слепим к 2010 году. И тепловыделяющие сборки (ТВС) “настругаем”, и топливных порошков (таблеток) отсыплем.
А, может, не надо? Страна, которая четвертый год мусолит один недостроенный самолет, решила стать третьим в мире (!) производителем ядерного топлива? С помощью китайцев, которые никогда этого не делали, но купили “рецепт” у русских.
Не надо путать ТВЭЛы и газ. Российский газ можно покупать в Словении и говорить, что он европейский, от немецкой фирмы. А русское ядерное топливо на китайском заводе в Кировоградской области... Ну, как бы это сказать помягче… Слишком рискованная затея. Понимаю, что область не самая выдающаяся. Но в чем она виновата? За что ей такое счастье выпадает?
Что делать? – спросите вы. Я не специалист. Но мне кажется, что как раз ничего делать и не нужно. История учит, что войны, в том числе и холодные, рано или поздно заканчиваются. А территории, зараженные радиацией, непригодны для жизни навсегда. Стоит ли игра свеч?