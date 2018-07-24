Ядерное топливо made in Ukraine. Может, не надо?

Топ-тема последних нескольких дней – не зрада ли строить в Украине собственное предприятие по производству ядерного топлива вместе с Россией? Скандал возник после публикации письма нашего министра энергетики в «Росатом». Минтопэнерго «успокаивает»: завод по производству «укро-ТВЭЛов» достроят не русские, а... китайцы. У которых опыта нет, но лицензия есть. Час от часу не легче...



Новость о том, что Украина предложила России провести переговоры о возобновлении замороженного из-за войны проекта завода по производству тепловыделяющих элементов (читай – ТВЭЛов), появилась 10 июля, после публикации на ресурсах "БизнесЦензор" и "Экономическая правда" письма министра энергетики Украины Игоря Насалика замдиректора "Росатома" Кириллу Комарову. Топ-менеджер “Росатома” не подтвердил получение такого письма, заявив, что находится на форуме в Екатеринбурге. А в Минтопэнерго долго думали над ответом журналистам.



За это время в СМИ появилось немало полезной статистической информации. В частности, о том, что за первый квартал 2018 года Украина импортировала ядерного топлива (ЯТ) на сумму $96,4 млн., из которых $67,99 млн. было заплачено российской компании «ТВЭЛ». А в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн. (в том числе в РФ – на $368,964 млн., в Швеции – на $164,458 млн.).



Слово “Швеция” не должно никого удивлять. Несмотря на экологический и безъядерный уклон внешней политики, эта страна буквально напичкана атомными стациями. Первая из них (закрытая в 1974 году) находилась в 14 км на юг от центра Стокгольма – это АЭС “Огеста”. Вторая – АЭС “Барсебек” (закрыта в 1999 году) – в 15 км от второго по величине города Мельме. Сейчас работают АЭС “Оскарсхамн”, АЭС “Рингхальс” и АЭС “Форсмарк”. Последняя – на побережье Балтийского моря.



Помимо этого, в Швеции, в Вестросе построен завод компании Westinghouse Electric Company по производству топлива для АЭС – тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Один из четырех, существующих в мире. Именно этого ядерного топлива на $164,4 млн. Украина купила в Швеции в прошлом году.



Вообще, надо понимать, что в мире есть только две корпорации, владеющие технологией производства топлива для ядерных реакторов. Это американская Westinghouse и российская "ТВЭЛ".



Исторически так сложилось, что СССР строил свои атомные электростанции и реакторы ВВЭР под стандарт, отличный от американского. И мы, получив их в наследство после развала Советского Союза, закупали российское топливо, которое изначально создавалось под наш тип реактора.



Еще во время президентства Виктора Ющенко у наших деятелей зародилась навязчивая идея загрузить украинские АЭС топливом типа ТВС-W американской компании Westinghouse. В 2008 году это вызвало серьезный конфликт на уровне инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины

Что делать? – спросите вы. Я не специалист. Но мне кажется, что как раз ничего делать и не нужно. История учит, что войны, в том числе и холодные, рано или поздно заканчиваются. А территории, зараженные радиацией, непригодны для жизни навсегда. Стоит ли игра свеч?

Но еще во время президентства Виктора Ющенко у наших деятелей зародилась навязчивая идея загрузить украинские АЭС топливом типа ТВС-W американской компании Westinghouse. В 2008 году это вызвало серьезный конфликт на уровне инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины. Ходили слухи, что эксперименты с американским топливом на третьем блоке Южно-Украинской АЭС привели к повреждению обода дистанцирующей решетки.К счастью, аварии, подобной Чернобыльской, не произошло, и эксперименты продолжались дальше. Westinghouse активно практиковался в Финляндии на АЭС “Ловииса”, где стоят советские реакторы ВВЭР-440. И в конце концов американцы сумели приспособить свое топливо под советские (украинские). Адаптированные американские ТВЭЛы производят в уже упомянутом выше шведском городе Вестерос.Правда, всех гарантирующих безопасность сертификатов (или как там они называются? – автор) американский производитель, как я понимаю, не имеет. Поэтому его топливо загружается в реакторы отдельных украинских АЭС с пометкой “в экспериментальном режиме”.Недавно эксперимент, судя по всему, решили расширить. И добавить к недосертифицированному американскому ядерному топливу свое, отечественное. И тут самое время вернуться к пресловутому письму Насалика в “Росатом”.На второй неделе скандала, то есть в прошлую пятницу, Минтопэнерго “проснулось” и заявило, что никаких переговоров с русскими о продолжении строительства завода по производству ядерного топлива оно не ведет и вести не собирается, а, напротив, хочет, чтобы долю “ТВЭЛа” выкупили китайцы и... достроили нам завод.В подтверждение своих слов Министерство выбросило в СМИ якобы подлинное письмо, из которого следует, что российско-украинское СП по производству ядерного топлива – это пережиток “антинародного режима” – распоряжение тогдашнего премьера Николая Азарова. Разумеется, выполнять столь “реакционный документ” никто из современной власти не собирается. Наша цель – найти инвестора.“Українська сторона порушує питання щодо продажу потенційному інвестору пакету акцій Товариства, що належать АТ «TBEJI», та повернення частини коштів, які були профінансовані на виготовлення нестандартизованого обладнання.З метою залучення інвестицій для фінансування будівництва заводу з виробництва ядерного палива в Україні у 2015-2016 роках проведені переговори з можливими інвесторами щодо створення виробництва ядерного палива в Україні, зокрема з China Nuclear Fuel Corporation (Китайська Народна Республіка), яка висловила пропозицію щодо створення спільного виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС. Передбачається, що китайська сторона викупить акції АТ «ТВЕЛ» у повному обсязі та забезпечить повне фінансування проекту.У червні 2018 року від керівництва компанії China Nuclear Energy Industry Corporation надійшло запрошення щодо проведення тристоронніх переговорів стосовно участі китайської сторони в реалізації проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території України.У ході переговорів планується обговорити умови участі китайської сторони в реалізації проекту, викупу частки акцій АТ «ТВЕЛ» та визначення першочергових кроків співробітництва” (конец цитаты).Нельзя сказать, что эта новость обрадовала специалистов. Китайцы, конечно, молодцы по части развития передовых технологий. И сильно продвинулись, особенно в изготовлении смартфонов. Но производство ядерного топлива им пока недоступно. Повторюсь, это монополия русских и американцев.Поэтому, как пишут в СМИ, китайцы, не обладая собственной технологией производства ТВС для ВВЭР-1000, купили лицензию... у России. Другими словами, они построят у нас завод по производству ядерного топлива по российской лицензии. Стоит ли?Ведь по затратам и уровню ответственности это даже не хранилище ядерных отходов (ХОЯТ-2), которое на западные кредиты возводит в Чернобыльской зоне американская компания Holtec International (чтобы не платить $200 млн. год России за хранение).Кстати, сроки его ввода в эксплуатацию обсуждали 20 июля в Лондоне на заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда "Укрытие" и доноров Счета ядерной безопасности. Дату снова не назвали. Но сообщили, что “на ХОЯТ-2 продолжаются "холодные" испытания и пусконаладочные работы”.Ну ладно, свой “ядерный мусор” будем хранить у себя. Судя по отрывочным данным, не под землей, как в других уважающих себя странах, а в некой наземной конструкции. И в сотне километров от Киева.Но вот завод по производству ТВЭЛов... Китайских... По российской лицензии... На полузаброшенном еще 6 лет назад объекте в поселке Смолино Кировоградской области. Да еще и с поправкой, что нам надо успеть к 2020 году, когда закончится контракт с “ТВЭЛ”, дабы больше его не продлевать.Не слишком ли мы “решительные парниши”? Westinghouse вот уже 10 лет не может решиться узаконить свой эксперимент на Южно-Украинской АЭС, а мы раз – и все слепим к 2010 году. И тепловыделяющие сборки (ТВС) “настругаем”, и топливных порошков (таблеток) отсыплем.А, может, не надо? Страна, которая четвертый год мусолит один недостроенный самолет, решила стать третьим в мире (!) производителем ядерного топлива? С помощью китайцев, которые никогда этого не делали, но купили “рецепт” у русских.Не надо путать ТВЭЛы и газ. Российский газ можно покупать в Словении и говорить, что он европейский, от немецкой фирмы. А русское ядерное топливо на китайском заводе в Кировоградской области... Ну, как бы это сказать помягче… Слишком рискованная затея. Понимаю, что область не самая выдающаяся. Но в чем она виновата? За что ей такое счастье выпадает?Что делать? – спросите вы. Я не специалист. Но мне кажется, что как раз ничего делать и не нужно. История учит, что войны, в том числе и холодные, рано или поздно заканчиваются. А территории, зараженные радиацией, непригодны для жизни навсегда. Стоит ли игра свеч?