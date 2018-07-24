Во Львов завезли подержанные трамваи по 800 тысяч евро

Во Львов 23 июля прибыли первые три подержанных трамвая из Германии, 24 числа в горсовете ожидают получить еще три. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.



По словам заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Андрея Билого, после прохождения всех юридических процедур трамваи смогут начать курсирование на маршрутах.



"Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждый месяц, чтобы в октябре город получил уже все 30 единиц. Сейчас немецкие трамваи находятся на территории трамвайного депо в так называемой организационно-таможенной зоне. После прохождения процедуры растаможивания проведем замену тележек. Также необходимо получить сертификацию, согласно украинскому законодательству. И только после прохождения всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах", - сообщил Билый.



Отмечается, что стоимость одного старого немецкого трамвая составляет 800 тысяч евро.

