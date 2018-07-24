В крестном ходе в Киеве 27-28 июля примут участие по 100 тыс. мирян

В крестном ходе в Киеве в пятницу и субботу, 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тыс. мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов, меры безопасности будут аналогичными прошлогодним, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"В заявках указано участие до 100 тыс. человек. На пятницу – заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тыс. человек. На субботу – Киевский патриархат, тоже до 100 тыс.", - сказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



По его словам, обеспечивать правопорядок будут около 5 тыс. правоохранителей.



При этом начальник столичного главка обратил внимание на то, что пока это только предварительные расчеты.



Также Крищенко подчеркнул, что меры безопасности в этом году будут аналогичными тем, которые предпринимались в прошлом году, в частности, рамки металлоискателей и проверки.



В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании в Киевской области во вторник отметил, что в помощь столичной полиции в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях в пятницу и субботу привлекут 5 тыс. сотрудников Национальной гвардии.

