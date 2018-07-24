Суд отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении Мустафы Найема

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест подозреваемому в избиении нардепа от фракции БПП Мустафы Найема Магомеду-Амину Саитову, который бежал в Азербайджан. Об этом говорится в постановлении суда от 9 июля.



О продлении содержания под стражей ходатайствовал следователь Нацполиции в связи с тем, что 30 апреля Саитов бежал в Азербайджан для того, чтобы уйти от ответственности, а также в связи с тем, что предыдущая мера пресечения истекла 1 июля.



Отмечалось, что срок предварительного расследования в данном уголовном производстве продлили до 30 июля.



"В настоящее время в компетентные органы Азербайджанской Республики направлено ходатайство о выдаче лица в Украину для привлечения к уголовной ответственности, однако до истечения срока действия постановления завершить процедуру экстрадиционного ареста не представилось возможным", - говорится в материалах суда.



Также указывается, что 5 мая в Интерпол внесено ходатайство о публикации "синего сообщения" относительно Саитова - это розыск без задержания.



В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.



Однако судья Оксана Хардина в удовлетворении ходатайства отказала, "поскольку ходатайство и приложения к нему не содержат данных об объявлении ОСОБА_2 (Саитов - Прим. Ред.) именно в международный розыск".



Напомним, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему, как он утверждает, сломали челюсть.

